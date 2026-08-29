China: Sekatan AS terhadap Iran mengancam tatanan ekonomi dunia

Menurut laporan agensi berita Abna memetik TASS, Liu Chang, jurucakap Kedutaan China di Washington, berkata bahawa perang ekonomi yang dimulakan oleh AS terhadap Iran tidak membantu menyelesaikan keadaan, sebaliknya hanya meningkatkan ketegangan dan mengancam untuk melemahkan tatanan kewangan global.

Mengenai pemasukan syarikat logistik China «Kameng Trading» dalam senarai sekatan AS terhadap Iran, beliau berkata: «China telah berulang kali menyatakan penentangan tegasnya terhadap sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang yang tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa atau mandat Majlis Keselamatan PBB».

Beliau menambah: «Perang ekonomi dan dasar tekanan maksimum tidak menawarkan sebarang penyelesaian. Sebaliknya, ia hanya menyumbang kepada peningkatan ketegangan dan membawa kepada limpahan risiko, yang mengganggu tatanan ekonomi dan kewangan global serta menjejaskan hak dan kepentingan sah negara lain. Tugas segera adalah untuk memudahkan pengurangan ketegangan dalam keadaan dan kembali kepada dialog dan rundingan secepat mungkin. China akan melakukan semua usaha yang diperlukan untuk melindungi dengan tegas hak dan kepentingannya».