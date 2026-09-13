Manan Raisi: Iran adalah negara yang tidak boleh dikepung

Menurut laporan wartawan ABNA, Mohammad Manan Raisi pada petang Ahad dalam majlis penghormatan kepada pekerja penyediaan dan pengedaran bekalan makanan awam di dewan Imam Javad (as) pejabat gabenor, menyifatkan tekanan yang dikenakan ke atas meja golongan tertindas sebagai realiti pahit yang berpunca daripada kepungan menyeluruh musuh, dan menyatakan: walaupun sekatan yang tidak adil telah mencipta pelbagai kesulitan hidup, pengeluar dengan melaksanakan tanggungjawab sosial mereka hadir di medan dan tidak membenarkan penghidupan rakyat terputus.

Beliau menyifatkan kebuntuan semasa di barisan kuasa angkuh Barat dan Zionis sebagai tanda pertolongan Tuhan dan mencatat: pengalaman pertempuran ini menunjukkan bahawa konspirasi tentera dan ekonomi musuh telah berpaling terhadap dirinya sendiri dan ufuk penuh harapan pembukaan dan kemenangan telah muncul di hadapan bangsa Iran yang gigih.

Raisi dengan mengingati kedudukan strategik Republik Islam dalam persamaan global menegaskan: pertemuan ciri geopolitik yang unik, kekayaan simpanan tanah, struktur demografi yang bermotivasi tinggi dan budaya penentangan telah menjadikan Iran sebagai negara yang tidak boleh diasingkan dan tidak boleh ditakluki.

Beliau menilai mengelakkan pengiraan yang salah dan mengenali aset tempatan sebagai perkara yang vital dan menyambung: negara kita berada di antara kedudukan teratas kekayaan semula jadi dunia dan penggabungan keupayaan ini dengan kehendak iman rakyat telah membawa kekuatan untuk bertahan menghadapi kesempitan yang paling berat.