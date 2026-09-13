Trump: Perang dengan Iran akan berakhir sebelum pilihan raya atau selepasnya!

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Jazeera, Donald Trump, presiden Amerika, hari ini Ahad dalam usaha membenarkan sebahagian masalah ekonomi yang tercipta di negara ini akibat kesan agresi mahal Trump terhadap Iran, dengan dakwaan mengarut menyatakan: Iran ingin mencapai persetujuan pada apa jua kos, tetapi saya tidak akan menandatangani persetujuan yang tidak sempurna!

Presiden Amerika yang menjelang pilihan raya pertengahan penggal Kongres negara ini menganggap kekalahan rakan-rakan separtinya dari Parti Republikan sebagai pasti, cuba membenarkan sebahagian kekalahan kerajaan negaranya walaupun membelanjakan puluhan bilion dolar dalam agresi terhadap Tehran dengan cara berikut: perang dengan Iran akan berakhir sebelum pilihan raya pertengahan penggal atau sejurus selepasnya!

Beliau tanpa menyebut sifat damai program nuklear Tehran mendakwa: Iran tidak akan mendapat senjata nuklear; kami tidak akan membenarkan perkara sedemikian berlaku!

Donald Trump kemudian menyambung: presiden Zelensky harus menghentikan serangan terhadap kemudahan bahan api diesel di Rusia. ... China dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah melayan kami dengan sangat adil. Dalam bidang kecerdasan buatan kami mendahului China. ... Pilihan raya Venezuela hanya boleh diadakan jika mereka bersedia untuknya.

Trump dalam bahagian lain ucapannya menjawab soalan wartawan bahawa «apa pendapat anda tentang pertemuan negara-negara Teluk Parsi dan Iran?», berkata: saya tidak peduli. Ia bergantung kepada mereka sendiri.