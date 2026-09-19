Pendedahan Bloomberg tentang serangan malapetaka Amerika terhadap sekolah Minab

Menurut laporan agensi berita Abna, Bloomberg dengan memetik pegawai yang menyertai siasatan dalaman Kementerian Perang Amerika (Pentagon) mendedahkan bahawa beberapa kakitangan Pentagon dalam jam-jam pertama serangan Amerika terhadap sekolah Minab di Iran menyedari bahawa ini dilakukan oleh Washington.

Berdasarkan laporan ini, siasatan yang dijalankan menunjukkan bahawa serangan tersebut bukanlah hasil daripada satu keputusan malapetaka sahaja, tetapi berpunca daripada rangkaian keputusan, kesilapan dan peluang yang terlepas yang boleh menghalang serangan ini.

Dalam laporan ini dinyatakan bahawa kekurangan masa dalam menetapkan sasaran yang dimaksudkan, maklumat yang tidak lengkap dan kebergantungan berlebihan terhadap kecerdasan buatan memainkan peranan dalam berlakunya kesilapan ini. Kawasan ini dalam data Amerika dipaparkan sebagai zon tentera, sedangkan imej satelit menunjukkan bahawa di kawasan tersebut sebuah sekolah telah dibina sejak bertahun-tahun lalu.

Tiada seorang pun ahli pasukan «pengurangan kerosakan kepada orang awam» menyemak kedudukan Minab sebelum serangan kerana ahli pasukan Komando Pusat telah dikurangkan daripada 10 orang kepada seorang.

Sebelum ini juga, misi pencari fakta PBB mengenai Iran mengumumkan bahawa terdapat sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa Amerika adalah penyebab 2 serangan tentera terhadap sebuah sekolah dan sebuah kompleks sukan di Iran pada bulan Februari, dan tindakan ini merupakan contoh jenayah perang.