Pezeshkian dan Aliyev bertemu

Menurut laporan agensi berita ABNA, Massoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, dan Ilham Aliyev, Presiden Republik Azerbaijan, bertemu dan berbincang di samping persidangan pemimpin negara-negara Komanwel dan forum alam sekitar Caspian di Turkmenistan

Dalam pertemuan ini, keadaan terkini hubungan dua hala dan perkembangan kerjasama bersama antara Republik Islam Iran dan Republik Azerbaijan telah dibincangkan. Kedua-dua pihak, dengan menekankan hubungan baik dan kejiranan kedua-dua negara, menekankan kepentingan menggunakan kapasiti yang ada untuk membangun dan memperdalam hubungan dua hala dalam pelbagai bidang

Presiden kedua-dua negara juga, dengan merujuk kepada perjanjian dan projek bersama, menekankan keperluan untuk mempercepatkan proses pelaksanaan perjanjian yang dicapai, menyelesaikan projek yang sedang berjalan dan memperkukuh bidang kerjasama bersama

Dalam pertemuan ini, keazaman bersama kedua-dua negara untuk meluaskan dan memperkukuh kerjasama dua hala dalam semua bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk bidang ekonomi, perdagangan, transit dan serantau, telah ditekankan. Selain itu, kesinambungan perundingan dan dialog konstruktif antara pegawai kedua-dua negara, dalam rangka memajukan matlamat bersama dan memperkukuh hubungan persahabatan Tehran dan Baku, telah diberi perhatian