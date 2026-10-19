Araghchi: Ketidakamanan di Selat Hormuz adalah hasil daripada pencerobohan tentera Amerika-Zionis

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, yang melakukan lawatan ke Baghdad untuk menyertai sesi kelima puluh dua Majlis Menteri Luar Negeri Pertubuhan Kerjasama Islam, pagi ini, Ahad, telah bertemu dan berbincang dengan Fuad Hussein, Menteri Luar Negeri Republik Iraq.

Menteri Luar Negeri negara kita, sambil merakamkan penghargaan atas sambutan dan penganjuran sesi yang sangat baik, menyatakan harapan bahawa tempoh kepimpinan Iraq ke atas Majlis Menteri Pertubuhan Kerjasama Islam akan disertai dengan kejayaan dan inisiatif berharga untuk memperkukuh kedudukan pertubuhan ini.

Menteri Luar Negeri negara kita, dengan menyebut keperluan negara-negara Islam memberi perhatian kepada isu-isu dunia Islam terutamanya isu Palestin dan penerusan dasar perluasan dan hasutan perang rejim Zionis di rantau ini, menekankan kepentingan memperkukuh «dialog dan solidariti» antara umat Islam untuk menyelesaikan perselisihan dan meningkatkan perpaduan dan kesatuan Islam dalam menghadapi ancaman.

Dalam pertemuan ini, hubungan dan kerjasama dua hala Iran-Iraq dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang ekonomi, perdagangan dan keselamatan, telah dibincangkan.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran juga memaklumkan rakan sejawatnya dari Iraq tentang proses diplomatik semasa berkaitan keamanan dan keselamatan serantau dan menyatakan bahawa Republik Islam Iran, sebagaimana ia tegas dan serius dalam mempertahankan kepentingan dan keselamatan nasionalnya, juga teguh dalam menggunakan diplomasi untuk mencegah peningkatan ketegangan dan menyelesaikan masalah.

Menteri Luar Negeri menegaskan: ketidakamanan yang wujud di Selat Hormuz dan kesan ekonominya terhadap negara-negara serantau dan dunia adalah hasil langsung daripada pencerobohan tentera Amerika-Zionis terhadap Iran. Namun demikian, Republik Islam Iran telah mengumumkan kesediaannya bahawa jika tindakan pencerobohan dan campur tangan Amerika dihentikan, yang dicadangkan dalam pelan tujuh peringkat Iran, keselamatan akan kembali ke Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Iran dan Iraq juga bertukar pandangan mengenai perkembangan di Semenanjung Arab dan cara-cara untuk membantu menamatkan konflik. Menteri Luar Negeri negara kita, dengan menyebut keperluan untuk mengambil pengajaran daripada perkembangan dekad yang lalu, mengingatkan bahawa isu Yaman tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan kekerasan dan kepungan, sebaliknya harus ditangani dalam rangka Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan dengan menghormati kedaulatan negara dan integriti wilayah Yaman serta menghormati hak asasi manusia rakyat Yaman, dan Republik Islam Iran bersedia memberikan sebarang bentuk bantuan untuk menyediakan kemungkinan dialog antara pihak-pihak dalam hal ini.

Menteri Luar Negeri negara kita juga, dengan menyebut kepentingan memelihara kesucian tempat-tempat suci Islam oleh semua pihak, menyatakan bahawa memandangkan penolakan tegas terhadap dakwaan serangan ke atas Mekah dan Madinah oleh tentera Yaman, pengulangan dakwaan yang tidak benar ini tidak sesuai dengan kepentingan umat Islam dan tidak sepatutnya menjadi asas perpecahan dan perselisihan dalam Pertubuhan Kerjasama Islam.