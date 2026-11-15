Menurut laporan agensi berita ABNA, hubungan awam Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dalam satu kenyataan mengumumkan: "Bangsa Iran yang mulia dan sentiasa hadir di medan; dalam fasa kedua tindak balas tegas dan menghancurkan terhadap pencerobohan terbuka tentera Amerika Syarikat, radar tapak pertahanan udara Amerika di pangkalan helikopter Al-Rifa Bahrain telah disasarkan oleh enam dron Angkatan Udara dan Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam."

Hentaman tepat dan berjaya dron-dron ini kedengaran di pelbagai kawasan Bahrain dan sekali lagi mempamerkan keupayaan operasi IRGC.

Amerika Syarikat, yang menghadapi kekalahan total dalam program yang kelihatan seperti pengiring tetapi sebenarnya penyeludupan minyak di Selat Hormuz, kini cuba dengan tindakan kecil dan buta untuk mengalihkan perhatian dunia daripada realiti tertutupnya laluan penting ini.

Namun pegawai elit dan muda IRGC sekali lagi mengisytiharkan dengan suara lantang: Selat Hormuz ditutup, dan sebarang pencerobohan musuh Amerika akan dihadapi dengan tindak balas yang lebih keras dan menghancurkan.

Dron-dron Amerika yang mahal ditembak jatuh satu demi satu, dan lebih banyak dron IRGC pada fasa ini berbanding fasa sebelumnya dihantar ke arah sasaran Amerika agar musuh tahu bahawa setiap pencerobohan membawa tindak balas yang keras dan terkira.