Menurut laporan agensi berita Abna, pagi ini mesyuarat Majlis Penyelarasan Majlis Permesyuaratan Islam diadakan dengan kehadiran pengerusi majlis, presidium, pengerusi jawatankuasa khusus, serta ketua Pusat Penyelidikan dan Jabatan Audit Negara majlis

Dalam mesyuarat ini, Mohammad-Baqer Ghalibaf, pengerusi Majlis Permesyuaratan Islam, merujuk kepada penekanan Pemimpin Tertinggi Revolusi tentang keperluan untuk menamatkan keadaan "bukan perang dan bukan damai", menyatakan: dalam menghadapi keadaan ini kita tidak boleh berpuas hati dengan perbincangan klise dan politik; saling menuduh suka berperang atau menyerah diri bukanlah jalan untuk menamatkan keadaan ini, dan negara memerlukan keputusan dan pendekatan yang operasional dan jelas

Ghalibaf merujuk kepada perkembangan ketenteraan dua tahun terakhir dari "Janji Yang Benar" hingga perang 12 hari dan perang 40 hari menambah: dengan semangat kesyahidan dan pengorbanan angkatan tentera, rasionaliti, kehendak dan kebijaksanaan Panglima Tertinggi, hari ini negara dalam bidang ketenteraan telah mencapai titik pencegahan ketenteraan terhadap musuh; sedemikian rupa sehingga musuh telah sampai kepada kesimpulan bahawa ia tidak boleh mencetuskan peperangan seperti perang 40 hari terhadap kita, oleh itu ia telah memusatkan keutamaan utamanya kepada mengganggu keselamatan dalam negeri Iran, tekanan ekonomi dan keruntuhan dari dalam, dan terhadap rancangan musuh ini, negara memerlukan perpaduan, kesepaduan dan pencapaian pencegahan yang mampan