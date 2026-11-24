Abbas Golru, Pengerusi Jawatankuasa Hubungan Antarabangsa Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Majlis Syura Islam, dalam sebuah temubual mengenai keupayaan pertahanan dan ketenteraan negara, menyatakan: berdasarkan laporan yang dikemukakan oleh pegawai tentera dan keselamatan di Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar, keadaan negara dalam bidang keupayaan tentera dan pertahanan sedang berkembang dan maju. Dalam hal ini, analisis terhadap perang-perang lalu telah dilakukan dan persiapan yang diperlukan untuk sebarang kemungkinan operasi atau perang seterusnya, yang kami harap Insya-Allah tidak akan berlaku, telah dijangka.

Beliau menambah: persiapan ini merangkumi pelbagai bidang termasuk pertahanan udara, keupayaan peluru berpandu, bidang maritim dan perang darat, dan semua perkara ini telah diberikan perhatian sewajarnya oleh angkatan bersenjata dalam satu kesatuan yang koheren.

Pengerusi Jawatankuasa Hubungan Antarabangsa Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar parlimen, merujuk kepada mesyuarat jawatankuasa tersebut dengan Mejar Jeneral Ali Abdollahi, berkata: baru-baru ini kami telah mengadakan mesyuarat dengan kehadiran Ketua Staf Umum Angkatan Bersenjata di Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar, yang dalam mesyuarat itu beliau telah menjelaskan dan mengkaji sepenuhnya formasi tentera musuh-musuh termasuk Amerika, rejim Zionis dan pergerakan negara-negara serantau dan Eropah. Keadaan dan formasi tentera Republik Islam Iran juga telah dibincangkan dan dinilai.