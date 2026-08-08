Jurucakap IRGC: Media Hari Ini adalah Sebahagian daripada Mekanisme Peperangan

Seperti yang dilaporkan oleh wartawan ABNA, Brigedier Jeneral Hossein Mohebi (pangkat kedua) pada tengah hari Sabtu dalam majlis memperingati Hari Wartawan di Bandar Abbas, sambil mengucapkan tahniah kepada para pekerja media sempena Hari Wartawan, menyatakan: "Hari ini kita berperang dengan salah satu kuasa terbesar di dunia, dan disebabkan oleh sifat hibrid perang ini, ia mempunyai pelbagai medan, yang salah satu yang paling penting ialah medan media."

Beliau menambah: "Disebabkan pengaruhnya yang meluas terhadap pendapat umum, media dianggap sebagai salah satu medan peperangan yang paling penting, dan semua orang mengharapkan media untuk menggambarkan peperangan ini dalam pelbagai adegan dan dimensi."

Jurucakap IRGC, dengan menekankan bahawa peranan media dalam keadaan hari ini melampaui sekadar penceritaan, menegaskan: "Media bukan sekadar pencerita; ia adalah sebahagian daripada mekanisme peperangan. Media hari ini adalah alat, dan selain menceritakan realiti, ia juga membina naratif, membentuk persepsi, dan bahkan membina realiti."

Jurucakap IRGC menyatakan: "Peperangan media lebih tinggi, lebih besar dan lebih berpengaruh daripada peperangan ketenteraan; kerana apa yang memberikan jiwa dan makna kepada persenjataan ketenteraan ialah jenis naratif mengenai persenjataan tersebut dan memberi makna kepada mereka, dan tugas ini terletak di tangan media."