Insiden Maritim Lain di Pesisir Oman

Seperti yang dilaporkan oleh agensi berita ABNA memetik laman web Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Britain (UKMTO), London hari ini, Sabtu, melaporkan kejadian keselamatan di 18 batu nautika timur Khasab di Oman.

Menurut kenyataan di laman web ini, laporan telah diterima mengenai kejadian pada jarak 18 batu nautika timur Khasab (Oman).

Laman web ini menambah: "Sumber yang dipercayai melaporkan bahawa sebuah kapal terkena peluru tidak dikenali dan mengalami kebakaran; kebakaran kini telah dipadamkan. Tiada kesan alam sekitar dilaporkan dan status kapal serta anak kapalnya diisytiharkan selamat. Pihak berkuasa sedang menyiasat perkara ini. Kapal-kapal dinasihatkan untuk belayar dengan berhati-hati dan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada UKMTO."

Ini berlaku manakala pagi ini Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Britain telah mengumumkan: "Kami menerima laporan kejadian pada jarak 9 batu nautika tenggara kawasan Kumzar di Oman."