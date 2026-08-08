Hizbullah: Sokongan AS terhadap Israel adalah Faktor Utama Kesinambungan Pencerobohan di Rantau Ini

Seperti yang dilaporkan oleh agensi berita ABNA memetik An-Nashra, Ibrahim al-Musawi, wakil puak Hizbullah di parlimen Lubnan, menyatakan bahawa perlindungan wilayah, kedaulatan dan rakyat adalah teras tanggungjawab negara, dan kegagalan negara dalam melaksanakan tanggungjawab ini pada tempoh-tempoh lalu merupakan salah satu sebab yang memaksa penduduk selatan untuk memikul beban mempertahankan tanah air mereka.

Al-Musawi dalam satu majlis peringatan menyampaikan penghargaan kepada institusi ketenteraan, para pegawai dan kakitangannya, dan menekankan bahawa apa yang diperlukan ialah mewujudkan angkatan tentera yang kukuh serta menyediakan sumber dan kemahuan politik yang membolehkannya melaksanakan tugasnya dalam melindungi negara dan mempertahankan sempadannya.

Beliau mengkritik dasar AS di rantau ini dan sokongan Washington terhadap Israel, menyatakan bahawa kerajaan AS bertanggungjawab terhadap beberapa siri peperangan dan konflik di rantau ini, dan sokongannya terhadap Israel adalah faktor utama dalam kesinambungan pencerobohan.

Beliau menambah: "Tekanan, ancaman dan kempen media tidak boleh menyebabkan pengabaian pilihan dan prinsip kami, dan konfrontasi dengan musuh tidak terhad kepada aspek ketenteraan."

Al-Musawi, mengingati peristiwa penting konfrontasi dengan penjajah Israel sejak tahun 1980-an, pembebasan selatan Lubnan pada tahun 2000 dan perang Julai 2006, menyatakan bahawa setiap fasa pengunduran atau kekalahan tidak bermakna berakhirnya konflik.