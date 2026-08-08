Pertempuran Sengit di Selatan Idlib; 3 Askar Syria Terbunuh dan Tercedera di Deir ez-Zor

Seperti yang dilaporkan oleh agensi berita ABNA memetik Al-Mayadeen, sumber-sumber berita melaporkan pertempuran sengit antara pasukan "Jolani" dan individu yang tidak dikenali di pinggir selatan Idlib.

Sumber-sumber ini menyebutkan bahawa salah seorang pejuang pasukan "Jolani" cedera semasa pertempuran tersebut.

Pada masa yang sama, agensi SANA, memetik sumber-sumber yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Syria, melaporkan kematian seorang askar tentera "Jolani" dan kecederaan dua yang lain berikutan serangan individu yang tidak dikenali di penempatan baru Al-Bakara di timur Deir ez-Zor.

Media Syria ini tidak menyampaikan butiran lanjut.

Sementara itu, saluran Al-Akhbariya melaporkan kesinambungan pergerakan tentera rejim Israel di selatan Syria dan menyatakan bahawa tentera pendudukan menahan seorang pemuda semasa menyerbu beberapa rumah di pinggir penempatan Jabata al-Khashab di pinggir utara Quneitra.