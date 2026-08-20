Desakan terhadap dasar AS yang gagal akan membawa lebih banyak kekalahan

Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Hal Ehwal Luar negara kita, dalam respons terhadap ancaman yang dikemukakan mengenai permulaan "operasi ekonomi" terhadap Iran, menganggap ancaman tersebut sebagai percubaan untuk mengalihkan perhatian umum Amerika daripada krisis ekonomi dalam negeri negara itu.

Araghchi dalam satu kenyataan yang merujuk kepada ancaman "memulakan operasi ekonomi" terhadap Iran, menyatakan: ancaman ini sebenarnya bertujuan untuk mengalihkan perhatian umum Amerika daripada krisis kewangan dalam negeri, iaitu hutang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan peningkatan kadar faedah perbankan yang melonjak di Amerika Syarikat.

Menteri Hal Ehwal Luar negara kita menambah: desakan untuk meneruskan dasar yang gagal hanya akan membawa lebih banyak kekalahan dan akan menimbulkan permusuhan rakyat Iran.

Beliau juga mengkritik dasar ekonomi AS terhadap pelbagai negara dan menegaskan: keganasan ekonomi AS mengancam ekonomi global dan kedaulatan negara di seluruh dunia.