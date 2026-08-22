Baqaei: Perang Ekonomi AS Terhadap Iran adalah Pengisytiharan Perang Terhadap Semua Kerajaan

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ismail Baqaei, Jurucakap Kementerian Luar Negeri, sebagai reaksi terhadap pengumuman sekatan ekonomi baharu terhadap Iran, menulis di akaunnya di salah satu rangkaian sosial: "Pengumuman sekatan ekonomi baharu AS terhadap Iran jauh melampaui kesinambungan 'perang ekonomi' yang tidak sah terhadap satu negara."

Beliau menambah: "Tindakan ini adalah sama dengan usaha untuk mengenakan kedaulatan ekstrateritorial AS ke atas semua negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang merdeka. Tiada kerajaan berhak memaksa bank, perusahaan, atau lapangan terbang asing – yang masing-masing berada di bawah bidang kuasa eksklusif kedaulatan mereka sendiri – untuk menahan diri daripada perdagangan yang sah dengan negara ketiga."

Baqaei menyambung: "Sekatan sekunder sedemikian tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa. Sekatan-sekatan ini melanggar prinsip asas kesamaan kedaulatan, yang termaktub dalam Perkara 2(1) Piagam PBB, dan mencabuli larangan kebiasaan campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara, yang disahkan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa dalam kes Nicaragua."

Jurucakap Kementerian Luar Negeri menambah: "Intimidasi ekonomi yang bertujuan untuk memaksa negara merdeka mengubah pilihan dasar sahnya, adalah jenayah dan perbuatan salah di peringkat antarabangsa. Apabila sekatan ini disertai dengan sekatan laut yang mana ia sendiri merupakan tindakan agresif, kedaulatan negara lain direndahkan kepada sesuatu yang sementara dan bergantung kepada kehendak dan kemahuan kuasa lain. Kepatuhan terhadap intimidasi terang-terangan sedemikian tidak akan memberikan imuniti kepada mana-mana negara, tetapi hanya akan bermakna mengutamakan kedaulatan asing dan mengakui penguasaan pihak luar ke atas aktiviti sah bank, perusahaan ekonomi, dan lapangan terbang negara lain."

Beliau menegaskan: "Keputusan akhir keadaan ini ialah hakisan sepenuhnya kedaulatan negara sebagai prinsip asas sistem hubungan antara negara berdasarkan Piagam PBB, dan ia akan menjadi pendahulu kepada kembalinya penjajahan terang-terangan dan menyeluruh yang membawa bencana."