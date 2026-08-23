Rezai: Kami Pasti Akan Mengalami Perubahan dalam Kaedah Peperangan

Menurut laporan agensi berita Mehr, Jeneral Mohsen Rezai, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, berkata: "Telah berlaku evolusi dalam strategi pertahanan Iran, dan sejak perang paksa kedua, kami sentiasa berkembang secara pertahanan-politik. Iran hari ini bukanlah Iran sebelum perang; perkara ini juga terpakai kepada Amerika yang sombong, dan imej Amerika yang cintakan keamanan dan berhias telah berubah di fikiran pemuda Iran."

Beliau menambah: "Seluruh dunia memandang Iran dengan pandangan baru. Selepas beberapa pusingan rundingan dan pengingkaran janji Amerika, pembetulan perlu dibuat dalam tingkah laku diplomatik Republik Islam Iran dengan dunia."

Rezai menekankan: "Amerika menyangka mereka boleh menamatkan perang menentang Iran dalam beberapa hari dan menguasai keseluruhan minyak dan gas Iran serta rantau ini. Kira-kira 1,200 kapal tangki telah menjadi tidak berguna, dan hampir lebih 15% daripada armada dunia telah dikeluarkan daripada perdagangan. Kos pengangkutan kapal tangki meningkat."

Beliau meneruskan: "Kebodohan Trump menyerang Iran telah meningkatkan keinginan rakyat dunia terhadap bom atom, terutamanya apabila mereka melihat bahawa keahlian dalam IAEA dan NPT tidak menghalang serangan AS. Trump telah mencipta ketidakamanan nuklear dan bukannya keselamatan nuklear."

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, merujuk kepada keahlian Iran dalam perjanjian perlindungan antarabangsa, menekankan: "Iran telah menerima semua perlindungan antarabangsa, melaksanakannya, menjadi ahli NPT, dan bersetuju dengan pemeriksaan. Iran adalah satu-satunya negara yang paling mendahului semua negara dalam mematuhi peraturan tenaga nuklear."

Beliau meneruskan: "Dunia selepas pencerobohan tentera AS terhadap Iran melihat bahawa memiliki bom atom lebih berkesan daripada beratus-ratus F-35. Sayap dan ekor F-35 telah bertaburan di Iran, dan negara-negara Arab tidak mempercayai senjata Amerika. Rakyat Amerika menentang perang dengan Iran dan tidak menyokong tentera dan kerajaan AS. Di Iran, bagaimanapun, rakyat dan kerajaan bersatu di belakang angkatan tentera."

Beliau menambah: "Kami memberitahu semua negara jiran: jangan menjadi rakan kongsi dalam perang ekonomi dengan Amerika, jika tidak, kami akan menganggap kamu sebagai musuh. Kami tidak mencari perluasan perang, tetapi jika negara-negara di sekitar Iran bekerjasama dengan Amerika dalam perang ekonomi, kami akan menyerang kepentingan mereka."