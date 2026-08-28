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"Operasi penolakan ekonomi" Amerika Syarikat terhadap Iran merupakan contoh keganasan negara.

28 Ogos 2026 - 23:42
News ID: 1858366
Source: ABNA
"Operasi penolakan ekonomi" Amerika Syarikat terhadap Iran merupakan contoh keganasan negara.

Kementerian Luar Negeri, sambil mengutuk dasar sekatan AS terhadap Iran, mengisytiharkan: sekatan sebelah pihak Washington adalah tindakan haram dan melanggar Piagam PBB, undang-undang kemanusiaan antarabangsa, dan hak asasi manusia.

Menurut laporan agensi berita "Abna", Kementerian Luar Negeri negara kita hari ini, Jumaat 6 Shahrivar, mengeluarkan kenyataan mengenai keganasan ekonomi AS terhadap Iran dan, sambil mengutuk dasar sekatan AS, mengisytiharkan: sekatan sebelah pihak Washington adalah tindakan haram dan melanggar Piagam PBB, undang-undang kemanusiaan antarabangsa, dan hak asasi manusia. Berdasarkan perkara ini, semua negara diwajibkan untuk tidak melaksanakan sekatan-sekatan ini.

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