"Operasi penolakan ekonomi" Amerika Syarikat terhadap Iran merupakan contoh keganasan negara.

Menurut laporan agensi berita "Abna", Kementerian Luar Negeri negara kita hari ini, Jumaat 6 Shahrivar, mengeluarkan kenyataan mengenai keganasan ekonomi AS terhadap Iran dan, sambil mengutuk dasar sekatan AS, mengisytiharkan: sekatan sebelah pihak Washington adalah tindakan haram dan melanggar Piagam PBB, undang-undang kemanusiaan antarabangsa, dan hak asasi manusia. Berdasarkan perkara ini, semua negara diwajibkan untuk tidak melaksanakan sekatan-sekatan ini.