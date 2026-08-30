Pemimpin Revolusi: Penguasa rantau kenali musuh sebenar kamu / rakyat jangan biarkan perselisihan timbul di antara mereka

Menurut laporan agensi berita Ahlul Bait (Abna) – Yang Mulia Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, dalam perutusan pada Minggu Perpaduan, dengan mengucapkan tahniah atas ulang tahun kelahiran penuh berkat Nabi Muhammad Mustafa (saw) dan Imam Ja'far Shadiq (as), menyatakan bahawa program orang-orang jahat dan musuh Islam adalah menonjolkan perselisihan untuk melemahkan umat Islam dan menguasainya. Dengan merujuk kepada gugurnya topeng-topeng tipu daya dari wajah jenayah Amerika, beliau menekankan keperluan perpaduan umat Islam, saling mempertahankan diri dalam menghadapi kekufuran, dan kerjasama dalam pelbagai perkara material dan rohani. Beliau menegaskan kepada penguasa negara-negara Islam: Penguasa jenayah Amerika dan rejim Zionis palsu adalah musuh bersumpah perpaduan Islam dan seluruh umat Islam, termasuk bangsa-bangsa di Asia Barat dan Afrika Utara – justeru kenalilah musuh sebenar kamu dan hadapi rancangannya.

Beliau juga, dengan merujuk kepada pencapaian yang boleh diterima bagi pengajaran penyatuan dari mazhab Islam di Iran yang tercinta, sekali lagi menasihati rakyat agar sama sekali tidak membiarkan sebarang perselisihan timbul di antara mereka.