Kami tidak menerima bahasa buli; bom atom ada di Israel tetapi pemeriksa ada di Iran

Menurut laporan wartawan Abna, Masoud Pezeshkian, presiden, dalam ucapannya di Perhimpunan Agung PBB kelapan puluh satu di New York, Amerika, menyatakan: semalam presiden Amerika dalam ucapannya mengisytiharkan Iran sebagai pengganas sedangkan kami adalah mangsa keganasan.

Beliau menambah: saya datang dari Iran di mana [orang Amerika dan Israel] membunuh pemimpin kami tanpa sebarang alasan undang-undang. Saya datang dari Iran di mana mereka mengebom sekolah dan membunuh pelajar kami dengan senjata Amerika dan Israel, sedangkan mereka tidak mempunyai sebarang kesalahan dan tidak melakukan sebarang jenayah.

Presiden mencatat: Lamerd adalah salah satu bandar di Iran, mereka mengebom dewan sukan tempat kanak-kanak bersukan, Amerika mengebom di sana dengan bom kluster yang terbahagi kepada beberapa ribu kepingan dan membunuh. Juga saintis, orang, wanita dan kanak-kanak, dan kanak-kanak tidak bersalah yang tidak melakukan sebarang kesalahan dibom dan dibunuh. Mereka yang merupakan pengganas dan melatih keganasan memberitahu kami bahawa kamu adalah pengganas sedangkan kami mempertahankan diri dan bukan pengganas.

Beliau meneruskan: Amerika dan Israel menyerang kami dengan teknologi dan peralatan terkini, dan rakyat kami berdiri dengan kuat dan melawan, tetapi kami tidak menundukkan kepala di hadapan mereka dan menjawab. Namun, kami tidak menyasarkan orang awam. Mereka menyerang dari tanah tempat mereka berasal, sekolah kami, hospital kami, universiti kami, jambatan dan infrastruktur kami, dan semua tindakan ini bertentangan dengan undang-undang antarabangsa.

Presiden berkata: kami tidak mahukan apa-apa dan telah menemui jawapan kami sendiri. Kami mahukan kekuatan yang diperlukan; kerana bangsa yang tidak dapat mempertahankan diri akan dihancurkan di dunia ini. Ia adalah dunia di mana yang kuat, bukannya memikirkan orang, kemanusiaan, keadilan dan demokrasi, menjadi punca kemusnahan, penghancuran dan pemusnahan, dan sesiapa yang mereka mahu musnahkan, mereka panggil pengganas.

Beliau menambah: kami mahukan tenaga untuk pembangunan. Selama bertahun-tahun tentang program nuklear Iran mereka bercakap dengan bahasa emparan, pengayaan, sekatan dan bom, tetapi bagi bangsa kami teknologi nuklear adalah sebahagian daripada hak pembangunan. Tenaga nuklear bagi pesakit kami adalah rawatan, bagi pertanian adalah keselamatan makanan, bagi industri adalah teknologi dan bagi masa depan adalah elektrik yang mampan.