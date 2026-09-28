Ghalibaf: Syahid Nasrallah mengubah penentangan menjadi doktrin pencegahan

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Pengerusi Majlis Syura Islam, dalam satu mesej sempena ulang tahun kedua kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah, mengenangnya sebagai strategis dan komander medan penentangan dan menulis: Syahid Nasrallah mengubah penentangan daripada gerakan gerila kepada «doktrin pencegahan». Teks mesej adalah seperti berikut:

«Bismillah ar-Rahman ar-Rahim»

Ulang tahun kedua kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah yang dikasihi (semoga Allah Yang Maha Tinggi meredhainya) adalah peluang untuk mengingati nama, jalan dan warisan seseorang yang mengubah penentangan daripada gerakan tidak teratur dan kumpulan gerila kepada «doktrin pencegahan». Syahid Nasrallah dalam pandangan kami bukan hanya pemimpin politik-agama; beliau adalah strategis dan komander medan dan jihad yang dengan pemahaman tepat tentang geopolitik rantau ini, membawa Hizbullah Lubnan ke titik di mana persamaan keselamatan rejim Zionis berubah sepenuhnya terhadap rejim tersebut.

Sayyed Hassan Nasrallah adalah salah seorang komander yang membina hubungan tidak terpisah antara medan dan rakyat, iman dan politik, cita-cita dan tindakan, dan mengubah «medan» menjadi alat untuk menjamin keselamatan yang berterusan. Dalam pandangannya, Lubnan, Iran, Palestin dan medan penentangan lain bukanlah bahagian yang terpisah antara satu sama lain; sebaliknya setiap satu adalah bahagian tanggungjawab sejarah terhadap pendudukan dan pencerobohan. Oleh itu, namanya dalam ingatan penentangan tidak hanya terikat pada tanggungjawab setiausaha agung Hizbullah; sebaliknya dikenali kerana tahun-tahun keteguhan, kebijaksanaan dan kesetiaan kepada janji yang dipegangnya hingga akhir hayatnya.

Musuh menyangka dengan menyingkirkan komander, penentangan akan berhenti; tetapi lalai bahawa Syahid Nasrallah telah membina struktur yang tidak bergantung kepada individu, sebaliknya struktur yang padu dan stabil yang sehingga hari ini masih mengekalkan pencegahan dengan kuat.

Apa yang tinggal daripada Syahid Sayyed Hassan Nasrallah bukan hanya nama dan kenangan; ia adalah modal insan dan intelek yang berterusan dalam pengalaman generasi penentangan, dalam iman para mujahidin dan dalam kehendak bangsa-bangsa yang menuntut maruah dan kebebasan.

Saya, sambil memperingati ulang tahun kedua kesyahidan Sayyed, syahidnya para syuhada penentangan, Sayyed Hassan Nasrallah, menghormati kenangan dan nama mujahid besar ini bersama semua syuhada barisan penentangan, khususnya Imam syahid kami, dan memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa darjat yang tinggi dan keredhaan ilahi untuk syahid yang dikasihi ini dan maruah, kekuatan dan kegemilangan untuk rakyat Lubnan yang mulia, pejuang penentangan dan semua bangsa yang merdeka dan gigih.