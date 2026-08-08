Araghchi: Persetujuan dengan Oman Sudah Dekat / Penafian Bahagian 11 Peratus Iran di Laut Kaspia

Seperti yang dilaporkan oleh wartawan ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, di sela-sela sidang akhbar Presiden dengan wartawan pada Hari Wartawan, berhubung dengan rundingan yang sedang berjalan dengan Oman mengenai mekanisme undang-undang dan pengurusan Selat Hormuz, menyatakan: "Rundingan dengan Oman sedang berjalan mengenai penentuan laluan trafik di Selat Hormuz."

Beliau menambah: "Pada masa lalu, terdapat TSS (Skim Pemisahan Trafik) atau laluan yang tidak lagi boleh diterima oleh Republik Islam Iran untuk pergerakan kapal, dan perlu dipertimbangkan TSS baru, yang sudah tentu mempunyai kerumitan teknikal dan undang-undang yang meluas."

Araghchi menekankan: "Sebelum mencapai laluan baru, laluan sementara akan dipertimbangkan sebagai asas kepada laluan utama, dan dalam hal ini, rundingan telah diadakan antara pasukan tentera dan tentera laut kedua-dua negara berdasarkan peta sedia ada, dan dengan rumusan rundingan ini, laluan baru akan ditentukan."

Menteri Luar Negeri berhubung dengan pembukaan Selat Hormuz menyatakan: "Rundingan dengan Oman sedang berjalan dan kami sangat hampir dengan persetujuan, tetapi pembukaan Selat Hormuz tertakluk kepada syarat-syarat lain."

Araghchi berhubung dengan pelanggaran memorandum persefahaman dengan Pakistan berkata: "Kes-kes pelanggaran memorandum dengan Pakistan perlu diuruskan satu persatu, dan Amerika Syarikatlah yang melanggar memorandum tersebut."

Beliau meneruskan: "Perkara kelima memorandum telah dilaksanakan oleh Republik Islam Iran dan dirancang bahawa dalam tempoh sebulan keadaan trafik akan kembali normal, dan dalam tempoh dua minggu jumlah trafik mencapai 60% daripada keadaan normal. Tetapi Amerika Syarikat berusaha untuk mencipta laluan baru di Selat Hormuz dan, walaupun terdapat teguran dari negara kita, mereka cuba menjejaskan pengurusan Iran dan Selat Hormuz. Oleh itu, pelanggaran memorandum dan pengurusan Iran ke atas Selat Hormuz sama sekali tidak boleh diterima oleh Republik Islam Iran."

Menteri Luar Negeri berhubung dengan Konvensyen Laut Kaspia menyatakan: "Konvensyen Laut Kaspia telah dirujuk kepada Parlimen oleh kerajaan ketika itu pada tahun 2018 dan 2019 untuk keputusan. Ini adalah manakala empat negara pantai Laut Kaspia yang lain telah menerima konvensyen tersebut, dan penerimaan oleh Republik Islam Iran adalah tertakluk kepada kelulusan Majlis Perundingan Islam (Parlimen)."