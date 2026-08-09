Amir Jahanshahi: Musuh Telah Tunduk di Hadapan Kehendak Rakyat Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, Brigedier Jeneral Ali Jahanshahi, Komander Tentera Darat Republik Islam Iran, telah melawat unit-unit pasukan ini di kawasan tenggara dan pesisir Makran dan di hadapan para komander, anggota tetap, dan kerahan tentera menyatakan: Unit-unit Tentera Darat, dengan pemantauan berterusan terhadap pergerakan dan pemerhatian teliti terhadap ancaman, berada dalam kesiapsiagaan tempur sepenuhnya dan dengan berwibawa menjaga sempadan Republik Islam Iran.

Brigedier Jeneral Jahanshahi, dengan menyatakan bahawa hari ini keupayaan dan kapasiti sebenar musuh telah terbuka kepada umum, berkata: Musuh telah tunduk di hadapan kehendak angkatan tentera dan rakyat Iran. Kesiapsiagaan angkatan tentera dan sokongan rakyat Iran kepada para pejuang di pelbagai barisan, selain mengukuhkan perpaduan nasional, telah menggagalkan pengiraan musuh-musuh sistem Republik Islam Iran.

Komander Tentera Darat, dengan menekankan kepentingan latihan khusus dan tempur, terutamanya dalam bidang menangani perang darat, menyatakan: Tentera Darat sepanjang tahun-tahun lalu, dengan melaksanakan latihan berterusan, tepat dan khusus, telah bersedia untuk menghadapi pelbagai jenis ancaman darat, dan sekiranya berlaku sebarang tindakan musuh, akan memberikan respons yang tegas dan bersifat pencegahan.

Beliau menambah: Republik Islam Iran dalam pertembangan terkini menunjukkan bahawa di samping keupayaan pertahanan, kehendak dan semangat rakyat Iran juga merupakan faktor terpenting kekuatan negara. Rakyat Iran dengan kehendak yang kukuh dan semangat yang tidak mengenal penat, sentiasa berdiri di samping angkatan tentera dan dengan sokongan serta bantuan kepada para pejuang, tidak membenarkan musuh mencapai matlamat mereka.

Pada akhirnya, Komander Tentera Darat menegaskan: Kehadiran berkesan unit-unit tindak balas pantas, pasukan khas, dron, artileri, dan berperisai di kawasan sempadan untuk menangani ancaman musuh, di samping melindungi sempadan dan membantu menjamin keselamatan yang mampan, telah dilaksanakan.