Melaporkan agensi berita Abna memetik TASS, Maria Zakharova, jurucakap Kementerian Luar Negeri Rusia, berkata: Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepun, tidak berani mengatakan siapa yang menjatuhkan bom atom di negaranya 81 tahun lalu.

Takaichi ketika berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-81 pengeboman atom Nagasaki, tidak menyebut bahawa AS telah menjatuhkan bom di bandar itu.

Zakharova menulis di Telegram: Adakah kepimpinan Jepun sekarang percaya bahawa piring terbang atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki? Shiro Suzuki, datuk bandar Nagasaki, mempunyai keberanian untuk secara langsung mengisytiharkan bahawa bom itu dijatuhkan oleh pesawat tentera Amerika.

Tiga hari sebelumnya, Kazumi Matsui, datuk bandar Hiroshima, dan Takaichi dalam majlis peringatan ulang tahun pengeboman, tidak secara langsung menyebut AS sebagai negara yang melakukan serangan nuklear di bandar itu. Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, juga tidak berbuat demikian dalam ucapannya.