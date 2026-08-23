Al Jazeera: Ada Keraguan tentang Keberkesanan Tekanan Ekonomi terhadap Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, Ihab al-Absi, wartawan Al Jazeera di Washington, menekankan bahawa kerajaan AS telah menaikkan paras tuntutannya mengenai sekatan terhadap Iran dan berharap bahawa sekatan laut bersama dengan tekanan ekonomi akan menyebabkan Tehran menerima satu persetujuan.

Beliau menambah: "Walau bagaimanapun, terdapat keraguan di Amerika tentang tahap keberkesanan dasar ini, terutamanya kerana Iran mempunyai hubungan ekonomi khas dengan China sebagai rakan dagang terbesar dan pengimport minyaknya."

Wartawan Al Jazeera menjelaskan: "Soalan telah timbul di Amerika mengenai sama ada sekatan yang disebutkan akan meliputi juga institusi kewangan China."

Sebelum ini, surat khabar "Ra'i al-Yaum" telah menulis mengenai perkara ini bahawa Iran mempunyai hampir lima dekad pengalaman dalam menangani sekatan dan melalui hubungan ekonomi dengan China dan Rusia serta rangkaian kewangan dan perdagangan alternatif boleh meneutralkan sebahagian daripada tekanan. Sekatan boleh meningkatkan kos global, terutamanya dalam pasaran tenaga dan Selat Hormuz.