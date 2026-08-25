Pertemuan Ismail Baghai dengan Bekas Duta Besar Iran di Perancis

Menurut agensi berita "Abna", Ismail Baghai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, pada hari Selasa telah menghadiri pertemuan dengan kehadiran Encik Ali Ahni, bekas Timbalan Menteri bagi Eropah-Amerika dan bekas Duta Besar negara kita di Paris (dalam tiga tempoh berbeza), dan Encik Hamidreza Asefi, bekas jurucakap dan bekas Duta Besar Iran di Perancis.

Jurucakap Kementerian Luar Negeri mengenai perkara ini telah menyiarkan satu kiriman di salah satu media sosial dan menulis:

"Hari ini saya mendapat peluang berharga untuk menghadiri mesyuarat yang dianjurkan oleh Alireza Yousefi, Ketua Pengarah Eropah Barat Kementerian Luar Negeri, dan mengadakan perbincangan yang bermanfaat dengan dua diplomat berpengalaman dan terkenal dari Kementerian – Encik Ali Ahni, bekas Timbalan Menteri bagi Eropah-Amerika dan bekas Duta Besar negara kita di Paris (dalam tiga tempoh), dan Hamidreza Asefi, bekas jurucakap dan bekas Duta Besar Iran di Perancis."

Dinamisme dan keberkesanan diplomasi Iran di dunia yang penuh cabaran dan perubahan pesat hari ini, lebih daripada sebelumnya, memerlukan pemanfaatan ilmu, pengalaman, dan khazanah berharga yang diperolehi selama beberapa dekad aktiviti dan usaha para veteran dalam bidang diplomasi dan politik luar negeri.