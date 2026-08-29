Araghchi: Pengguna Amerika membayar harga sebenar situasi ini

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyyed Abbas Araghchi menulis di ruang maya: "Berdasarkan maklumat dan penilaian risikan kami, usaha berskala besar sedang dijalankan untuk memanipulasi dan mengarahkan pasaran tenaga. Sesetengah elemen dalam pentadbiran AS, dengan menggunakan media yang naif dan mudah percaya, cuba mempengaruhi harga untuk kepentingan peribadi, dan pada masa yang sama, memerangkap Presiden AS dalam perang yang telah dia kalah."

Beliau berkata: "Pemain-pemain yang sejajar dengan Israel juga, dengan memberikan penilaian yang optimis dan tidak realistik, berusaha untuk mempromosikan dan menggalakkan kesinambungan perang."

Menteri Luar Negeri menambah: "Pengguna Amerika membayar harga sebenar situasi ini."