Mokhber: Bangsa Iran yang beriman dan teguh akan mengubah sekatan itu kepada kekalahan bagi pihak yang mengenakan sekatan

Menurut laporan agensi berita Abna , Mohammad Mokhber, penasihat dan pembantu Pemimpin Agung, sempena kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dengan merujuk kepada persamaan tipu daya dan permusuhan musuh-musuh ketat umat Islam pada awal Islam dan kini, menyatakan bahawa ancaman Trump dan penyokongnya terhadap Iran pasti akan gagal, dan menulis di laman peribadinya: «Kompas Revolusi Islam adalah jalan Nabi Besar (SAW): berbuat baik kepada jiran dan tegas terhadap penzalim. Dengan kepimpinan para Imam Revolusi, Iran telah melalui cabaran-cabaran berat.»

Mokhber menambah: «Hari ini syaitan dengan ancaman dan sekatan bercita-cita untuk mengepung Iran, tetapi bangsa yang beriman dan teguh akan mengubah sekatan itu kepada kekalahan bagi pihak yang mengenakan sekatan.»