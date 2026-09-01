Araghchi: Amerika mesti kembali kepada komitmennya dan nota persefahaman Islamabad

Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, selepas hari pertama sidang kemuncak ketua-ketua negara Pertubuhan Kerjasama Shanghai di Kyrgyzstan, berkata: Semua pertemuan dan perbincangan adalah sepenuhnya bersifat kerja dan bebas daripada adat istiadat biasa, dan terutamanya dibincangkan mengenai topik-topik dan bidang-bidang yang sedia ada untuk kerjasama dalam sektor ekonomi dan sektor-sektor lain.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menambah: Isu mengenai serangan-serangan agresif Amerika dan kesan-kesannya juga dibangkitkan. Kami menekankan bahawa rakyat Iran akan terus memperjuangkan hak-hak mereka, dan isu ini ditekankan dalam semua pertemuan.

Araghchi meneruskan: Salah satu topik yang dibangkitkan dalam semua pertemuan ialah nota persefahaman Islamabad – nota yang telah ditandatangani oleh presiden-presiden kedua-dua negara dan yang telah dilanggar oleh Amerika.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menegaskan: Amerika mesti kembali kepada komitmennya dan mematuhi peruntukan-peruntukan nota persefahaman tersebut; selepas itu kita boleh keluar daripada situasi ini, kerana semua negara mempunyai kebimbangan agar perang ditamatkan secepat mungkin.

Beliau berkata: Kami telah menjelaskan bahawa penyelesaiannya amat jelas dan nyata; Amerika mesti kembali kepada komitmennya dan kepada perjanjian yang telah ditandatangani oleh presidennya sendiri. Dalam kes ini, semuanya boleh berada di landasan yang betul.